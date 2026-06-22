Горяченькая пойдет: вода вернется в оставшиеся после первого этапа опрессовки дома

Параллельно с подключением горячей воды на других участках города продолжаются плановые ремонтные работы. Так, из-за ремонта трубопровода на улице Блюхера без воды остались более 120 домов — для жителей организован подвоз. А на улицах Кашириных и Каслинской капитальный ремонт коммуникаций уже завершен силами МУП «ПОВВ».