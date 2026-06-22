Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горяченькая пойдет: вода вернется в оставшиеся после первого этапа опрессовки дома

В Челябинске до конца недели завершится подключение 8 домов после опрессовки.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске до конца недели вернется горячая вода в восемь домов с первого этапа массовых опрессовок. Во время него воду отключали более чем в 1,3 тыс. домов.

— МУП «ЧКТС» 5 домов запустит сегодня, до конца недели все будут запущены, — рассказал и.о. вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков.

Параллельно с подключением горячей воды на других участках города продолжаются плановые ремонтные работы. Так, из-за ремонта трубопровода на улице Блюхера без воды остались более 120 домов — для жителей организован подвоз. А на улицах Кашириных и Каслинской капитальный ремонт коммуникаций уже завершен силами МУП «ПОВВ».