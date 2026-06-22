Горяченькая пойдет: вода вернется в оставшиеся после первого этапа опрессовки дома

В Челябинске до конца недели вернется горячая вода в восемь домов с первого этапа массовых опрессовок. Во время него воду отключали более чем в 1,3 тыс. домов.
— МУП «ЧКТС» 5 домов запустит сегодня, до конца недели все будут запущены, — рассказал и.о. вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков.
Параллельно с подключением горячей воды на других участках города продолжаются плановые ремонтные работы. Так, из-за ремонта трубопровода на улице Блюхера без воды остались более 120 домов — для жителей организован подвоз. А на улицах Кашириных и Каслинской капитальный ремонт коммуникаций уже завершен силами МУП «ПОВВ».