Администрацию Красноярска обязали установить санитарно-защитные зоны вокруг 8 городских кладбищ

Санитарно-защитные зоны служат для защиты жилых домов, источников водоснабжения и других уязвимых объектов, расположенных в непосредственной близости от кладбища, от вредного воздействия. Также они нужны, чтобы определить границы территорий с особыми условиями использования и защитить прилегающие территории от хаотичной застройки.