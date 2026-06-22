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Администрацию Красноярска обязали установить санитарно-защитные зоны вокруг 8 городских кладбищ

В Красноярске по требованию прокуратуры вокруг 8 городских кладбищ установят санитарно-защитные зоны.

В Красноярске по требованию прокуратуры вокруг 8 городских кладбищ установят санитарно-защитные зоны. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Проверка показала, что для кладбищ «Бадалыкское», «Шинников», «Торгашинское», «Базайское», «Коркинское», «Николаевское», «Троицкое» и «Покровское» до сих пор не были разработаны специальные проекты таких зон.

Санитарно-защитные зоны служат для защиты жилых домов, источников водоснабжения и других уязвимых объектов, расположенных в непосредственной близости от кладбища, от вредного воздействия. Также они нужны, чтобы определить границы территорий с особыми условиями использования и защитить прилегающие территории от хаотичной застройки.

В суде представители ответчиков ссылались на отсутствие обязанности финансировать эти мероприятия. Однако прокуратура указала, что содержание кладбищ и организация похоронного дела относятся к полномочиям муниципалитета. Суд поддержал требования прокурора. Администрацию Красноярска обязали разработать проекты санитарно-защитных зон и обратиться в уполномоченные органы для их официального оформления.

До завершения этой работы по ходатайству прокуратуры введен запрет на передачу земельных участков в пределах ориентировочных границ будущих санитарно-защитных зон. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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