«Чёрная книга» растений появится в России в 2026 году

В России в этом году появится «Черная книга» растений, которая соберет в себе более 500 видов наиболее опасных для сельского и лесного хозяйства растений. Ее опубликуют ученые единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости (18+).
— «Черную книгу» инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим. Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой «Черной книги». Это более полутысячи видов растений, которые представляют угрозу как для народного хозяйства, так и для лесного и сельского хозяйства, — сказал директор единого научного центра Минприроды страны ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.
Он также напомнил об обновленных изданиях Красных книг по животным и растениям, которые вышли в 2021 и 2024 годах соответственно.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что дикорастущие растения Хабаровского края в будущем могут стать ценным сырьем для производства пищевых продуктов, а также биологически активных добавок.