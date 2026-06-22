«Чёрная книга» растений появится в России в 2026 году

— «Черную книгу» инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим. Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой «Черной книги». Это более полутысячи видов растений, которые представляют угрозу как для народного хозяйства, так и для лесного и сельского хозяйства, — сказал директор единого научного центра Минприроды страны ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.