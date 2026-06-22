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В Хабаровске прошёл рок-фестиваль «Порт Рок#2» с участием групп ДВ

На набережной выступили музыканты из четырёх городов, мероприятие посетили около 3 тысяч человек.

В Хабаровске на набережной состоялся фестиваль «Порт Рок#2», объединивший рок-группы из разных городов Дальнего Востока, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие пять музыкальных коллективов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока и Нерюнгри. Фестиваль прошёл в рамках Года единства народов России.

По данным организаторов, концерт посетили около трёх тысяч человек. Со сцены прозвучали композиции разных направлений — от лирических до тяжёлого рока. В программу вошли песни о любви, жизненных смыслах, а также патриотические произведения.

Организаторы отметили, что фестиваль направлен на развитие региональной музыкальной сцены и объединение творческих коллективов Дальнего Востока. По словам представителей культурной сферы, подобные мероприятия помогают показать разнообразие современной рок-культуры региона.