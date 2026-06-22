Символический удар по мячу перед матчем ФК «Волна» доверили нанести врачу

Накануне Дня медицинского работника перед началом матча нижегородской «Волны» с курским «Авангардом», который проходил в Заволжье, символический удар по мячу нанёс известный в городе моторостроителей и энергетиков врач Сергей Костин.
Сергей Костин стоит на страже здоровья заволжан вот уже почти 40 лет. После окончания мединститута работал участковым педиатром, через несколько лет стал заведующим детским отделением, а затем ему доверили пост главврача Заволжской городской больницы.
Сейчас ветеран здравоохранения работает главным врачом одного из медицинских центров, где одновременно занимается вопросами лечебной физкультуры и спортивной медицины.
Сергей Валерьевич — большой любитель футбола, в молодости неплохо играл в первенстве области за заволжскую команду «Строитель», сейчас выступает в соревнованиях ветеранов. Как болельщик, он не пропускает ни одного футбольного матча в Заволжье, а также регулярно посещает игры «Пари НН» в Нижнем Новгороде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская «Победа» оказалась сильнее дублёров ФК «Оренбург».
Сергей Аристов.