Символический удар по мячу перед матчем ФК «Волна» доверили нанести врачу

Сергей Валерьевич — большой любитель футбола, в молодости неплохо играл в первенстве области за заволжскую команду «Строитель», сейчас выступает в соревнованиях ветеранов. Как болельщик, он не пропускает ни одного футбольного матча в Заволжье, а также регулярно посещает игры «Пари НН» в Нижнем Новгороде.