В Верхнебуреинском районе пенсионер перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей

На протяжении целого года он вносил деньги разными суммами на счета, которые указывал лже-менеджер. Однако когда пенсионер попытался вывести накопленные средства, переписка со стороны представителей «инвестиционной компании» была прекращена. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.