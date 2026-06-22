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В Верхнебуреинском районе пенсионер перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей

В Верхнебуреинском районе 60-летний местный житель стал жертвой псевдоинвестиционной схемы.

Источник: Комсомольская правда

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края 60-летний местный житель стал жертвой псевдоинвестиционной схемы и лишился более трёх миллионов рублей. Мужчина надеялся приумножить сбережения, но нарвался на аферистов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, всё началось в прошлом году. Потерпевшему позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевых торгах акциями и валютой через интернет-платформы. Перспектива преумножения капитала показалась заманчивой, и мужчина согласился.

На протяжении целого года он вносил деньги разными суммами на счета, которые указывал лже-менеджер. Однако когда пенсионер попытался вывести накопленные средства, переписка со стороны представителей «инвестиционной компании» была прекращена. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полицейские принимают меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: не верьте обещаниям быстрого обогащения и не переводите деньги незнакомцам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru