Для выпускников доступны 25 тысяч бюджетных мест в учебных заведениях Прикамья

Сроки подачи документов в вузы продлятся до 20 июля для поступающих с вступительными испытаниями, 25 июля — по результатам ЕГЭ. В колледжах и техникумах приемная компания на очную форму обучения завершится 15 августа, при наличии свободных мест — до 25 ноября, на очно-заочную и заочную форму — до 1 декабря.