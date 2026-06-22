Для выпускников доступны 25 тысяч бюджетных мест в учебных заведениях Прикамья

В Пермском крае с 20 июня стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы, высшие учебные заведения региона Прикамья. Для продолжения обучения выпускникам школ региона в 2026—2027 учебном году доступны более 25 бюджетных мест.
На территории Прикамья находятся 23 вуза и их филиалов, 63 учреждения среднего профессионального образования. Вузы открыли прием на 7 956 бюджетных мест, учреждения СПО — 17 452 бюджетных места по различным направлениям подготовки, включая медицину, IT-сферу, промышленность, энергетику.
Сроки подачи документов в вузы продлятся до 20 июля для поступающих с вступительными испытаниями, 25 июля — по результатам ЕГЭ. В колледжах и техникумах приемная компания на очную форму обучения завершится 15 августа, при наличии свободных мест — до 25 ноября, на очно-заочную и заочную форму — до 1 декабря.
«Для многих выпускников это время первых серьезных решений, новых возможностей и выбора дела, с которым хочется связать свое будущее», — отметили в краевом Минобре.
Подать заявление можно лично в приемных комиссиях или онлайн через портал «Госуслуги».
В Прикамье по результатам ЕГЭ 2026 высокобалльниками стали 2 137 выпускников. Предварительные итоги выпускных экзаменов известны по четырем предметам.