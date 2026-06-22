Бокерия назвал заболевание, которое становится мировой угрозой

Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости сообщила, что темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов в России удалось преодолеть в результате того, что государство вложило значительные средства в организацию бесплатного питания. По ее словам, помимо доступности, это означает питание по определенным правилам, и в результате у детей поменялись и вкусовые привычки — они стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства.