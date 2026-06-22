Бокерия назвал заболевание, которое становится мировой угрозой

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, что детское ожирение становится угрозой для России и мира.
«Детское ожирение становится угрожающим трендом в мире, включая Россию», — отметил он.
Академик назвал основные причины распространения этого заболевания.
«Основные причины — фастфуд и гиподинамия. Нельзя не ужасаться факту, как много времени юноши, молодые люди проводят сегодня, уткнувшись в свои гаджеты. Сколько помню себя, мы с друзьями не могли и дня прожить без футбола, постоянно устраивали всякие состязания друг с другом в быстроте, ловкости», — добавил Бокерия.
Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости сообщила, что темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов в России удалось преодолеть в результате того, что государство вложило значительные средства в организацию бесплатного питания. По ее словам, помимо доступности, это означает питание по определенным правилам, и в результате у детей поменялись и вкусовые привычки — они стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп, подчеркнула глава ведомства.