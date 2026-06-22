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Белорус заплатит штраф 9000 рублей за одну поездку за рулем

ГАИ сделала заявление после поездки белоруса за рулем со штрафом 9000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Гомельщины заплатит штраф 9000 рублей за одну поездку за рулем. Подробности рассказали в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Так, в Гомельском районе ГАИ остановили Mazda из-за манер вождения автолюбителя и отстранили от управления авто 63-летнего сельчанина, отправив его на медосвидетельствование. В результате у него было выявлено 2,4 промилле алкоголя.

За «пьяную» поездку за рулем белорус заплатит штраф 200 базовых величин (9000 рублей в июне 2026 года). Также его лишили права управления ТС на 5 лет, а авто поместили на охраняемую стоянку.

Правоохранители обратились к белорусам, сказав, что при факте нахождения на проезжей части водителя или пешехода с признаками опьянения следует сообщить об этом по номеру 102.

Тем временем МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары.

Ранее ГАИ сказала белорусам отказаться от поездок на личных авто.

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