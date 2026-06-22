Белорус заплатит штраф 9000 рублей за одну поездку за рулем

Житель Гомельщины заплатит штраф 9000 рублей за одну поездку за рулем. Подробности рассказали в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Так, в Гомельском районе ГАИ остановили Mazda из-за манер вождения автолюбителя и отстранили от управления авто 63-летнего сельчанина, отправив его на медосвидетельствование. В результате у него было выявлено 2,4 промилле алкоголя.
За «пьяную» поездку за рулем белорус заплатит штраф 200 базовых величин (9000 рублей в июне 2026 года). Также его лишили права управления ТС на 5 лет, а авто поместили на охраняемую стоянку.
Правоохранители обратились к белорусам, сказав, что при факте нахождения на проезжей части водителя или пешехода с признаками опьянения следует сообщить об этом по номеру 102.
Тем временем МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары.
Ранее ГАИ сказала белорусам отказаться от поездок на личных авто.