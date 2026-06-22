В Мурманской области обновили участок дороги Кола — Серебрянские ГЭС

Участок трассы Кола — Серебрянские ГЭС протяженностью 7 км отремонтировали в Мурманской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты расчистили полосу отвода от кустарников и мелколесья. Это позволяет защитить земляное полотно от разрушения, улучшить видимость и повысить уровень безопасности движения. Также там восстановили покрытие и нанесли разметку.
Кроме того, в текущем году на данной дороге ремонтируют мосты через ручей и реку Териберку. Отметим, что по этой трассе можно добраться до Мурманска, промышленных предприятий и удаленных населенных пунктов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.