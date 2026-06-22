Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мурманской области обновили участок дороги Кола — Серебрянские ГЭС

Протяженность отремонтированного отрезка — 7 км.

Участок трассы Кола — Серебрянские ГЭС протяженностью 7 км отремонтировали в Мурманской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты расчистили полосу отвода от кустарников и мелколесья. Это позволяет защитить земляное полотно от разрушения, улучшить видимость и повысить уровень безопасности движения. Также там восстановили покрытие и нанесли разметку.

Кроме того, в текущем году на данной дороге ремонтируют мосты через ручей и реку Териберку. Отметим, что по этой трассе можно добраться до Мурманска, промышленных предприятий и удаленных населенных пунктов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.