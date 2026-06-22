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В Красноярске на 46-м году жизни скончался дирижёр Илья Богов

Он скончался после продолжительной болезни.

В Красноярске после продолжительной болезни умер заслуженный работник культуры края, музыкант и дирижёр Илья Богов. Ему было 45 лет. О смерти сообщили в Красноярском духовом оркестре.

Илья Богов пришёл в коллектив в 1998 году как музыкант-тубист. В 2013 году стал художественным руководителем и главным дирижёром. Коллеги отмечают, что он смело расширял концертные форматы, привносил свежие идеи, а выступления оркестра неизменно собирали полные залы.

Около двух лет назад из-за проблем со здоровьем Богов оставил пост художественного руководителя. Дата и место прощания будут объявлены позже.