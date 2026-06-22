Почвы Нижнего Новгорода попали в «умеренно опасную» категорию загрязнения

По данным обзора Росгидромета, в 2025 году почвы Нижнего Новгорода признали умеренно опасными по уровню загрязнения тяжёлыми металлами — расчётный показатель составил Zф=28.
Основные вещества, которые выявили в грунте города, — свинец, цинк и медь. При этом в большинстве других населённых пунктов Приволжского федерального округа загрязнение почв укладывается в рамки допустимой категории.
Особняком стоит Дзержинск: на землях специального назначения в районе улицы Науки зафиксирован уже опасный уровень загрязнения (Zф=63). Среди выявленных вредных компонентов — ртуть, свинец и медь.
Ранее свалку отходов переработанных яблок обнаружили в Нижегородской области.