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Почвы Нижнего Новгорода попали в «умеренно опасную» категорию загрязнения

Основные вещества, которые выявили в грунте города, — свинец, цинк и медь.

По данным обзора Росгидромета, в 2025 году почвы Нижнего Новгорода признали умеренно опасными по уровню загрязнения тяжёлыми металлами — расчётный показатель составил Zф=28.

Основные вещества, которые выявили в грунте города, — свинец, цинк и медь. При этом в большинстве других населённых пунктов Приволжского федерального округа загрязнение почв укладывается в рамки допустимой категории.

Особняком стоит Дзержинск: на землях специального назначения в районе улицы Науки зафиксирован уже опасный уровень загрязнения (Zф=63). Среди выявленных вредных компонентов — ртуть, свинец и медь.

Ранее свалку отходов переработанных яблок обнаружили в Нижегородской области.