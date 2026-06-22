В Красноярском крае завели уголовное дело после гибели двух выпускниц в аварии

Трагедия случилась вечером 17 июня в поселке Березовка. 19-летний водитель на «семерке» ехал по Трактовой улице в сторону Канска. Он решил пойти на обгон машины, которая двигалась впереди, но во время маневра врезался во встречный КамАЗ с полуприцепом. От удара легковушку отбросило в кювет. Шестнадцатилетняя пассажирка, сидевшая сзади, погибла до приезда скорой помощи. Ее пятнадцатилетнюю подругу доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.