В Красноярском крае завели уголовное дело после гибели двух выпускниц в аварии

В Красноярском крае полицейские начали расследование после аварии, унесшей жизни двух выпускниц, которые возвращались домой в Вознесенку после прогулки по Красноярску в машине знакомых. 22 июня в МВД по Красноярскому краю сообщили о заведении уголовного дела и поделились подробностями резонансной аварии.
Трагедия случилась вечером 17 июня в поселке Березовка. 19-летний водитель на «семерке» ехал по Трактовой улице в сторону Канска. Он решил пойти на обгон машины, которая двигалась впереди, но во время маневра врезался во встречный КамАЗ с полуприцепом. От удара легковушку отбросило в кювет. Шестнадцатилетняя пассажирка, сидевшая сзади, погибла до приезда скорой помощи. Ее пятнадцатилетнюю подругу доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.
В салоне ВАЗа находилось шесть человек, при этом обе погибшие девушки, как выяснили инспекторы, не были пристегнуты ремнями. Есть информация, что одна пассажирка сидела у другой на коленях.
Водителю грозит уголовная ответственность по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, его ждут штрафы за отсутствие страховки, за управление машиной с неисправностями, за нарушение правил перевозки пассажиров и за то, что люди в салоне ехали непристегнутыми.