В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. С 22 июня передвижение на мототранспорте в Севастополе в ночное время запрещено. Нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.