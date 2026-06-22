В Севастополе ограничили движение байкеров и мопедистов

«С 22 июня на территории Севастополя ограничено передвижение трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров (с объемом двигателя до 125 куб.см.), мотоциклов — с 22:00 до 06:00, а также в период действия сигналов “воздушная тревога” и “воздушная тревога и морская опасность”, — написал губернатор в своем канале в МАКС.
16 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории республики с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.
Затем Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время.
Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.
21 июня Госавтоинспекция Феодосии выявила несовершеннолетнего без прав за рулем мотоцикла в ночное время. У юноши уже изъяли мотоцикл, его ждет административный протокол, как и его родителей.