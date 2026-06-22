ФСБ показала задержание завербованного спецслужбами Украины жителя Воронежа

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания россиянина, который по заданию Киева вел наблюдение за военными объектами РФ.
Ранее сообщалось, что силовики задержали 21-летнего жителя Воронежа, завербованного через Telegram спецслужбами Украины.
ФСБ установила, что задержанный по заданию украинского куратора за материальное вознаграждение участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе.
Кроме того, он искал в Сети людей для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских кол-центров, которые специализируются на мошенничестве в отношении россиян.
Мужчина признал вину и активно сотрудничает со следствием.
На опубликованных кадрах показано задержание молодого человека на улице, а также фрагмент допроса.
Фигурант рассказал, что входил в преступную группировку для совершения мошенничества в отношении россиян с июня 2025 года.
«По заданию иностранных кураторов проводил разведку военных объектов, передавал сведения о технических устройствах, используемых Россией на СВО», — рассказал молодой человек.
Он также признался, что в его обязанности входил поиск курьеров в Telegram под видом помощи участникам СВО и легкого заработка.
У задержанного изъяли телефон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Фигурант арестован.