В Красноярске детские картины продадут на аукционе ради помощи онкобольным детям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 июня в 19:00 галерея сибирского искусства «В центре Мира» впервые проведет благотворительный аукцион детских работ «Дети помогают детям».
На торги выставят произведения юных участников выставки «Подслушано во сне». Все вырученные средства направят в фонд «Добро24.ру» на программу «Диагностика». Она помогает оплачивать сложные лабораторные исследования для детей с онкологическими заболеваниями, чтобы врачи краевой детской больницы могли подбирать пациентам более эффективное лечение.
Лоты создали дети от 9 до 17 лет. Стоимость работ составит от 1 до 15 тысяч рублей, участвовать в аукционе смогут все желающие.
Среди представленных произведений — картина Антона Шотта «Любители искусства». Ранее ее показывали в Галерее Омельченко в Москве, а сам автор является призером международных конкурсов детского рисунка.
Музыкальную часть вечера подготовит резидент галереи, художник и композитор Александр Краснов. Гостей также ждет фуршет.
Каталог аукциона и регистрация доступны на сайте Дома искусств.
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