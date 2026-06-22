В Красноярске детские картины продадут на аукционе ради помощи онкобольным детям

На торги выставят произведения юных участников выставки «Подслушано во сне». Все вырученные средства направят в фонд «Добро24.ру» на программу «Диагностика». Она помогает оплачивать сложные лабораторные исследования для детей с онкологическими заболеваниями, чтобы врачи краевой детской больницы могли подбирать пациентам более эффективное лечение.