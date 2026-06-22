В отношении экс-главы «Курской фармации» возбудили дело о превышении полномочий

Кризис с льготными лекарствами начался в регионе в 2024 году. В августе 2025 года господин Хинштейн поручил минздраву региона проверить работу «Курской фармации», но к октябрю этого так и не произошло. За это губернатор раскритиковал врио министра здравоохранения Екатерину Письменную, которая покинула пост после того, как выяснилось, что глава предприятия предпринимал попытки затянуть проверку и скрыть документы. Как сообщал «Ъ-Черноземье», уже к марту 2026-го в государственную аптечную сеть АО «Курская фармация» были поставлены лекарственные препараты на сумму 1,8 млрд руб.