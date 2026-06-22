Остановки по маршруту метробуса в Воронеже планируют заменить за 154 млн рублей

Подрядчику предстоит обновить посадочные площадки на 25 остановках (24 из них — от «ВГУ» до «Памятника Славы» с обеих сторон дороги, еще одна — «ТЮЗ») и полностью заменить автопавильоны. Также предполагается восстановить наружное освещение на улице Плехановской и Московском проспекте и расширить пересечение улиц Плехановской и Кольцовской. Отдельным пунктом в контрактной документации значится установка бортового камня, монтаж перильных ограждений и Г-образных опор для повышения безопасности дорожного движения. Завершить работы необходимо до 31 октября 2027 года. Гарантийный срок на них варьируется от трех до шести лет.