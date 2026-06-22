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До 3,5 тысячи подписей потребуется собрать кандидатам в нижегородское заксобрание

Избирательная комиссия утвердила количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборы в заксобрание Нижегородской области восьмого созыва. Согласно закону, для одномандатных округов оно составляет 3%, для партийных списков — 0,5% от числа избирателей.

Источник: Коммерсантъ

Избирательная комиссия утвердила количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов на выборы в заксобрание Нижегородской области восьмого созыва. Согласно закону, для одномандатных округов оно составляет 3%, для партийных списков — 0,5% от числа избирателей.

Кандидатам по 25 одномандатным округам на этих выборах потребуется собрать от 2,37 тыс. до 3,53 тыс. подписей. Меньше всего — в округе № 20, где зарегистрировано 79 тыс. избирателей, больше всего — в округе № 1 со 117,8 тыс. избирателей.

Непарламентским партиям для регистрации партийных списков необходимо будет заручиться поддержкой 12,28 тыс. избирателей.

По информации с сайта избиркома не требуется сбор подписей кандидатам от шести партий: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, СРЗП, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

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