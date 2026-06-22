Директор Чебоксарской ГЭС также возглавил Нижегородскую станцию «Русгидро»

Антон Дорофеев работает в гидроэнергетике почти четверть века. В 2002 году он начинал карьеру мастером участка на Чебоксарской ГЭС, в запуске всех гидроагрегатов которой участвовал его отец. В 2019 — 2021 Антон Дорофеев работал на Нижегородской ГЭС, пройдя путь до главного инженера станции, затем вернулся на Чебоксарскую ГЭС, будучи назначен ее руководителем.