Восток Крыма частично обесточен

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. В Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Об этом сообщает компания «Крымэнерго».
«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона», — говорится в сообщении.
По информации энергетиков, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.
21 июня сообщалось, что в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии.
Также в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях. Затем в городе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего.