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Восток Крыма частично обесточен

Восток Крыма частично обесточен из-за повреждения сетей.

Источник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. В Восточном районе Крыма из-за повреждения сетей частично пропало электричество. Об этом сообщает компания «Крымэнерго».

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона», — говорится в сообщении.

По информации энергетиков, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00.

21 июня сообщалось, что в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят временные ограничения потребления электроэнергии.

Также в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе ввели график подачи света из-за перегруза на электросетях. Затем в городе восстановили постоянную подачу электричества после произошедшего.

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