Телефоны пытались провести со стройматериалами в нижегородскую колонию

Событие случилось в ИК‑17, расположенной в Краснобаковском округе: злоумышленники планировали нелегально завезти на территорию колонии сразу пять сотовых устройств. Чтобы скрыть запрещённый груз, нарушители поместили свёрток с телефонами в кузов автомобиля «ГАЗ», который перевозил строительные материалы, — тайник обустроили внутри полости поддона.