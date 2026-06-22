Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телефоны пытались провести со стройматериалами в нижегородскую колонию

Чтобы скрыть запрещённый груз, нарушители поместили свёрток с телефонами в кузов автомобиля «ГАЗ», который перевозил строительные материалы, — тайник обустроили внутри полости поддона.

Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области предотвратили новую попытку пронести мобильные телефоны в исправительное учреждение. Информацию об этом предоставила пресс‑служба ведомства.

Событие случилось в ИК‑17, расположенной в Краснобаковском округе: злоумышленники планировали нелегально завезти на территорию колонии сразу пять сотовых устройств. Чтобы скрыть запрещённый груз, нарушители поместили свёрток с телефонами в кузов автомобиля «ГАЗ», который перевозил строительные материалы, — тайник обустроили внутри полости поддона.

Благодаря чётким и скоординированным действиям оперативников провезти запрещённые средства связи не удалось. В данный момент проводится служебная проверка: по её итогам специалисты определят, какая правовая оценка будет дана случившемуся.

Ранее нижегородка отдала мошенникам миллионы для «помощи подруге».