Телефоны пытались провести со стройматериалами в нижегородскую колонию

Сотрудники Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области предотвратили новую попытку пронести мобильные телефоны в исправительное учреждение. Информацию об этом предоставила пресс‑служба ведомства.
Событие случилось в ИК‑17, расположенной в Краснобаковском округе: злоумышленники планировали нелегально завезти на территорию колонии сразу пять сотовых устройств. Чтобы скрыть запрещённый груз, нарушители поместили свёрток с телефонами в кузов автомобиля «ГАЗ», который перевозил строительные материалы, — тайник обустроили внутри полости поддона.
Благодаря чётким и скоординированным действиям оперативников провезти запрещённые средства связи не удалось. В данный момент проводится служебная проверка: по её итогам специалисты определят, какая правовая оценка будет дана случившемуся.
Ранее нижегородка отдала мошенникам миллионы для «помощи подруге».