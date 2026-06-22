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Суд рассмотрит дело о мошенничестве при ремонте дорог в Мамоново

У государства похищено 5 млн рублей.

В суд направлено дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дорог в Мамоново. Фигурант — директор ООО «Васильковская ДПМК». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ущерб от его действий составил больше 5 млн рублей.

В 2019 году директор заключил муниципальный контракт на ремонт дорог. Строительные материалы купил без включения в цену налога на добавленную стоимость — предприятие применяло упрощенную систему налогообложения.

Далее с целью незаконного получения компенсации НДС обвиняемый предоставил заказчику фиктивные документы о приобретении в рамках контракта товаров и услуг у поставщиков, являющихся плательщиками налога. Так и удалось незаконно заработать.