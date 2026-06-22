Суд рассмотрит дело о мошенничестве при ремонте дорог в Мамоново

В суд направлено дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта на ремонт дорог в Мамоново. Фигурант — директор ООО «Васильковская ДПМК». Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ущерб от его действий составил больше 5 млн рублей.