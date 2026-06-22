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В Ачинске запустили вторую очередь частного промышленного парка

Для Ачинского округа проект означает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления.

В Ачинске запустили новую очередь промышленного парка «Ачинский». Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

В запуске площадки принял участие председатель правительства региона Алексей Медведев во время рабочей поездки в Ачинск.

«Ачинский» является частным промышленным парком. В прошлом году он вошел в Ассоциацию промышленных парков, сейчас площадка готовится получить аккредитацию Минпромторга России для присвоения официального статуса.

Инвестором и управляющей компанией выступает ООО «Желдоральянс». Предприятие занимается изготовлением и ремонтом колесных пар для железнодорожных вагонов. На первом этапе площадь промпарка составляла 8 га. Теперь в производственном цехе площадью 2,5 тыс. кв. м разместились три новых резидента, работающих в сфере металлообработки.

Компания «Эстетика» начнет выпускать детали для ремонта грузовых вагонов. Компания «Инновационные сервисные технологии» займется ремонтом кассетных подшипников. Еще один резидент приступил к строительству крупного грузового контейнерного терминала. После запуска новой очереди количество рабочих мест на площадке увеличилось на 50 человек.

В дальнейшем производственные помещения промпарка планируют расширить до 14 тыс. кв. м, а численность работников увеличить до 400 человек. Ожидаемый объём инвестиций составит 720 млн рублей. Также в планах увеличить земельный участок и построить еще два цеха по 1,5 тыс. кв. м каждый.

Алексей Медведев отметил, что для Ачинского округа проект означает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, а для края является примером развития индустриальных площадок.