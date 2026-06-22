В Ачинске запустили вторую очередь частного промышленного парка

В дальнейшем производственные помещения промпарка планируют расширить до 14 тыс. кв. м, а численность работников увеличить до 400 человек. Ожидаемый объём инвестиций составит 720 млн рублей. Также в планах увеличить земельный участок и построить еще два цеха по 1,5 тыс. кв. м каждый.