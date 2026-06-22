5,2% нижегородцев жили за чертой бедности в 2025 году

В 2025 году за чертой бедности жили 5,2% нижегородцев. Такие данные приводятся в исследовании, подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
В основе рейтинга, в котором Нижегородская область заняла 14 место, — отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг за 2025 год.
В результате в прошлом году за чертой бедности находились 5,2%, или 158 049 жителей Нижегородской области. По сравнению с позапрошлым годом этот показатель сократился на 0,4%.
Напомним, по уровню доходов населения Нижегородская область обогнала Республику Карелию, Свердловскую и Орловскую области, а также Краснодарский край.