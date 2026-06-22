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Калининградский порт хотят проверить на уязвимость перед атаками БПЛА

Максимальная стоимость контракта составляет 2,2 млн руб.

Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку защищенности инфраструктуры от беспилотных угроз. В перечень проверяемых объектов вошли Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург, а также терминалы в Выборге, Высоцке, Приморске, Усть-Луге и Калининграде. Об этом сообщают «Ведомости».

Как следует из документации на портале госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 2,2 млн руб. Запрос предложений опубликовали 16 июня.

Подрядчику предстоит описать сценарии реализации потенциальных угроз незаконного вмешательства в акваториях, уделив особое внимание применению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных судов. Дополнительно исполнитель должен представить рекомендации о необходимости введения усиленных мер охраны на водных участках.

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