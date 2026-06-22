В Тюмени пройдет V Национальный форум преподавателей истории

Первый день откроется расширенным заседанием рабочей группы по подготовке концепции преподавания истории России и экспертизе учебников для высшей школы. Затем в параллельных секциях участники обсудят региональные и отраслевые аспекты преподавания, цифровые ресурсы и библиотечные проекты, формирование исторических нарративов, методику работы с иностранными студентами, а также молодежные исследовательские практики. Завершится день дискуссией о подготовке научных кадров и стратегии развития педагогической школы исторической памяти.