В Тюмени пройдет V Национальный форум преподавателей истории

V Национальный форум преподавателей истории состоится в Тюмени 26−27 июня в новом корпусе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в ТюмГУ.
Мероприятие объединит преподавателей ведущих вузов страны, деканов исторических факультетов, представителей академической науки, органов власти, молодых исследователей и аспирантов. Они поговорят о преподавании истории в высшей школе, современных методических подходах и историческом просвещении.
Первый день откроется расширенным заседанием рабочей группы по подготовке концепции преподавания истории России и экспертизе учебников для высшей школы. Затем в параллельных секциях участники обсудят региональные и отраслевые аспекты преподавания, цифровые ресурсы и библиотечные проекты, формирование исторических нарративов, методику работы с иностранными студентами, а также молодежные исследовательские практики. Завершится день дискуссией о подготовке научных кадров и стратегии развития педагогической школы исторической памяти.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.