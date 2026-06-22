В нижегородских вузах повысилась стоимость обучения на медицинских специалистов

«Обучение на пластического хирурга и вовсе можно назвать роскошью — ординатура теперь длится пять лет — один год обучения от 419 тыс. рублей». В Институте клинической медицины ННГУ стать врачом-лечебником можно чуть дешевле — 320 тыс. рублей за первый год обучения, а вот стоматология стала дороже, чем в ПИМУ: первокурсникам надо готовить 460 тыс. рублей", — говорится в сообщении.