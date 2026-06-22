В нижегородских вузах повысилась стоимость обучения на медицинских специалистов

Обучение на врачей и медсестёр в Нижнем Новгороде снова подорожало, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
По словам Никонова, спрос на медицинские специальности огромный, бюджетных мест немало, но почти все они отданы под целевой приём. Для тех, кто хочет стать врачом или медсестрой без последующей обязательной отработки по целевому направлению, предусмотрено платное обучение.
Так, за первый год обучения на лечебном факультете ПИМУ придется заплатить 351 тысячу рублей (в прошлом году — 305 тысяч). Выросли цены и по направлению «Стоматология»: c 430 тысяч до 450 тысяч рублей.
«Обучение на пластического хирурга и вовсе можно назвать роскошью — ординатура теперь длится пять лет — один год обучения от 419 тыс. рублей». В Институте клинической медицины ННГУ стать врачом-лечебником можно чуть дешевле — 320 тыс. рублей за первый год обучения, а вот стоматология стала дороже, чем в ПИМУ: первокурсникам надо готовить 460 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Что касается подготовки медсестёр и фармацевтов в Нижегородском базовом медицинском колледже, то она стоит от 200 до 300 тысяч рублей. О Обучение на фельдшеров стоит 300−400 тысяч рублей.
При этом, как отмечает Алексей Никонов, стоимоить обучения в Нижнем Новгороде все еще дешевле по сравнению с Москвой, но дороже, чем в одном из профильных вузов Санкт-Петербурга.
«Напомню, и платникам придётся проходить обязательное наставничество, но медицинскую организацию и регион выбирает сам выпускник», — резюмировал Никонов.
Ранее сообщалось, что приемная кампания стартовала в нижегородских колледжах и техникумах.