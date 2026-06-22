В Калининграде у мемориала 1200 воинам зажгли «Свечу памяти»

Акция «Свеча памяти» проходит по всей России ежегодно в ночь на 22 июня. В 2026 году она посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны. В Калининграде, как и в других городах, люди зажигают свечи, чтобы напомнить о трагедии и сохранить историческую память.