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В Калининграде у мемориала 1200 воинам зажгли «Свечу памяти»

22 июня в 4 часа утра у мемориального комплекса «1200 воинам-гвардейцам» прошла торжественно-траурная церемония в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». В День памяти и скорби, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, жители города почтили память погибших. В мероприятии участвовали сотрудники следственного управления СК России по Калининградской области, губернатор…

Источник: Янтарный край

22 июня в 4 часа утра у мемориального комплекса «1200 воинам-гвардейцам» прошла торжественно-траурная церемония в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». В День памяти и скорби, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, жители города почтили память погибших.

В мероприятии участвовали сотрудники следственного управления СК России по Калининградской области, губернатор Алексей Беспрозванных, члены правительства региона и администрации города, руководители силовых ведомств. К акции присоединились юнармейцы, кадеты, представители «Движения Первых», волонтёры, жители Калининграда и участники специальной военной операции.

Участники митинга возложили цветы к подножию мемориала, почтили память павших минутой молчания и зажгли поминальные лампады и свечи в знак скорби о миллионах советских граждан, погибших в годы войны.

Акция «Свеча памяти» проходит по всей России ежегодно в ночь на 22 июня. В 2026 году она посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны. В Калининграде, как и в других городах, люди зажигают свечи, чтобы напомнить о трагедии и сохранить историческую память.

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