Эн+ подвел итоги года работы проекта ТехноЛабов «ЭкоУмно!»

«Наш путь от локальной идеи до межрегиональной сети начался с первых консультаций экспертов Эн+ несколько лет назад, — делится руководитель проекта Екатерина Леман. — Именно Эн+ дал нам мощный импульс для масштабирования, научив упаковывать идеи в работающие социальные проекты. Поддержка в рамках грантового конкурса “Города со знаком плюс” позволила нам закупить оборудование и встроить бережливые технологии в повседневную школьную программу. Компания выступает главным катализатором, помогает переводить высокие национальные цели в реальные ежедневные привычки школьников».