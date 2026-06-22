Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске мост «777» через Енисей ремонтируют по ночам

В Красноярском крае начали ремонт Коркинского моста через Енисей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске подрядчик приступил к ремонту моста через Енисей на объездной дороге в районе поселка Коркино. Напомним, Коркинский мост также известен под народным названием «777». 22 июня в администрации города рассказали, что работы начались 20 июня, их ведет компания «Енисейремстройплюс».

Сейчас бригады заняты демонтажем старых конструкций, в ближайшее время планируют заменить деформационные швы и положить свежий асфальт на проезжей части. Для того, чтобы не создавать пробок днем, основные работы решили проводить по вечерам и ночам: с 20:00 до 06:00.

В светлое время суток движение по мосту остается открытым, а ночью машины пускают по одной полосе попеременно, для этого установили временный светофор. Пока ограничение действует только на правой полосе в сторону правого берега.

Днем места ремонта закрывают специальными пандусами, которые придумал сам подрядчик. Они позволяют ездить безопасно и не мешают рабочим. После того, как швы будут готовы, начнут укладывать асфальт. Предполагается, что все ограничения снимут к 17 сентября, но строители обещают постараться управиться раньше срока.