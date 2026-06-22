В Красноярске мост «777» через Енисей ремонтируют по ночам

В Красноярске подрядчик приступил к ремонту моста через Енисей на объездной дороге в районе поселка Коркино. Напомним, Коркинский мост также известен под народным названием «777». 22 июня в администрации города рассказали, что работы начались 20 июня, их ведет компания «Енисейремстройплюс».
Сейчас бригады заняты демонтажем старых конструкций, в ближайшее время планируют заменить деформационные швы и положить свежий асфальт на проезжей части. Для того, чтобы не создавать пробок днем, основные работы решили проводить по вечерам и ночам: с 20:00 до 06:00.
В светлое время суток движение по мосту остается открытым, а ночью машины пускают по одной полосе попеременно, для этого установили временный светофор. Пока ограничение действует только на правой полосе в сторону правого берега.
Днем места ремонта закрывают специальными пандусами, которые придумал сам подрядчик. Они позволяют ездить безопасно и не мешают рабочим. После того, как швы будут готовы, начнут укладывать асфальт. Предполагается, что все ограничения снимут к 17 сентября, но строители обещают постараться управиться раньше срока.