В Красноярске мост «777» через Енисей ремонтируют по ночам

Сейчас бригады заняты демонтажем старых конструкций, в ближайшее время планируют заменить деформационные швы и положить свежий асфальт на проезжей части. Для того, чтобы не создавать пробок днем, основные работы решили проводить по вечерам и ночам: с 20:00 до 06:00.