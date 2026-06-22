В Прикамье на три дня объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

С вечера 22 июня по 24 июня в Пермском крае ожидаются очень сильные дожди и ливни. Из-за непогоды возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП. Спасатели рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередачи, при авариях на сетях обесточить приборы. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Спасатели рекомедуют воздержаться от прогулок и поездок в период ливней, укрыться в помещении, закрыть окна и отключить электроприборы. При угрозе жизни звоните по телефонам: 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного).