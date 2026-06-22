Самую дешевую говядину в Ростовской области нашли в продаже в Сальске

В середине июня 2026 года средняя цена за килограмм говядины в Ростовской области составила 702,56 рубля. Это оказалось на 1,67 рубля ниже, чем месяц назад. В отдельных городах стоимость продукта оказалась выше и ниже, чем по региону, говорится на сайте Ростовстата.