В Воронеже в сгоревшей квартире на Перевёрткина нашли тело владельца жилища

Один человек погиб и ещё один пострадал при пожаре в Железнодорожном районе Воронежа ночью понедельника, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Трагедия произошла в доме № 43 на улице Перевёрткина. Сигнал о возгорании в девятиэтажном здании поступил спасателям в 2:23. Пламя вспыхнуло в однокомнатной квартире на седьмом этаже.
Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли одного человека, ещё трое были эвакуированы. На месте пожара они обнаружили тело 43-летнего хозяина квартиры.
Ликвидировать возгорание удалось к 2:33 силами тринадцати человек и четырёх единиц техники.
В результате пожара огонь повредил мебель в одной из комнат, а также бытовую технику.
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