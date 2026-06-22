Производитель пластмассовых изделий из Кубани повысит эффективность работы

Предприятие «ЗаводПЭТ» из Краснодара, которое занимается изготовлением пластмассовых изделий для упаковки товаров, стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города.
Вместе с экспертами регионального центра компетенций компания планирует оптимизировать производство тары, выявить причины производственных потерь, обучить сотрудников бережливым технологиям, проанализировать простои оборудования и систематизировать хранение готовой продукции. Это позволит улучшить качество и увеличить объем выпускаемых изделий, повысить производительность труда и сделать продукцию более востребованной для предприятий Краснодарского края и Южного федерального округа.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.