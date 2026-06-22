В Красноярском крае зафиксировано более 11 тысяч случаев заболеваний щитовидной железы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В прошлом году в регионе зарегистрировано 11 147 случаев заболеваний щитовидной железы. Из них 1 914 случаев выявлено у детей и подростков.
У несовершеннолетних чаще всего диагностируют эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью. На его долю приходится около 44% всех случаев заболеваний в этой возрастной группе, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным специалистов, за последние пять лет (2021−2025 годы) ситуация по заболеваемости в разных территориях региона менялась неравномерно. Снижение показателей зафиксировано в ряде городов и районов, включая Ачинск, Канск, Лесосибирск, Шарыпово, Иланский, Каратузский, Краснотуранский, Нижнеингашский, Уярский, Эвенкийский и Пировский районы.
В то же время рост заболеваемости отмечен в Красноярске, Бородино, Дивногорске, Минусинске, Назарово, Норильске, Сосновоборске, а также в ряде районов края, включая Березовский, Емельяновский, Енисейский, Богучанский, Большемуртинский, Туруханский и другие.
Специалисты напоминают о важности профилактики йододефицита. В рацион рекомендуется включать продукты, богатые йодом, в том числе морскую рыбу (камбала, треска, морской окунь), морскую капусту, а также использовать йодированную соль и продукты с йодсодержащими добавками.