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В Новочеркасске ликвидировали возгорание на полигоне ТБО

Об этом в соцсетях сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

На мусорном полигоне ООО «Экоград‑Н» в Новочеркасске (улица Крайняя) успешно потушили очаговое тление. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Для ликвидации последствий были задействованы четыре единицы техники: 2 бульдозера, 1 экскаватор, 1 водовозка.

По информации главы министерства ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, все очаги тления полностью устранены методом послойной пересыпки инертным материалом. В настоящий момент задымление отсутствует, ситуация находится под контролем профильных служб.