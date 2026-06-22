Ультиматум КСИР: Израиль должен покинуть юг Ливана

«Если вы не уйдете с юга Ливана собственными ногами, эпопея 2000 года повторится вновь, в тот самый год, когда вы бежали с этой земли в позоре. Выбор за вами», — цитирует слова Каани агентство.
Тема военной агрессии Израиля в отношении Ливана стала одной из ключевых на переговорах США и Ирана, которые прошли в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара. Иранская сторона заявила: пока Израиль ведет военные действия на ливанской территории, Тегеран не будет участвовать в будущих переговорах с Вашингтоном и не откроет Ормузский пролив.
Позже делегации Ирана и США договорились сформировать специальную группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане. Об этом сообщили пакистанские и катарские посредники.
Министр обороны Изаиля Исраэль Кац заявил, что Иерусалим не будет выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор.