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Ультиматум КСИР: Израиль должен покинуть юг Ливана

Командующий силами «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани выступил с резким предупреждением в адрес Израиля. Он заявил, что отказ от вывода войск из южного Ливана обернется для израильской стороны новым поражением. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Если вы не уйдете с юга Ливана собственными ногами, эпопея 2000 года повторится вновь, в тот самый год, когда вы бежали с этой земли в позоре. Выбор за вами», — цитирует слова Каани агентство.

В мае 2000 года Израиль в одностороннем порядке вывел войска из южного Ливана. ООН официально подтвердила этот факт 16 июня того же года. Так завершилась 18-летняя оккупация региона, что серьезно усилило позиции движения «Хезболла» в Ливане.

Тема военной агрессии Израиля в отношении Ливана стала одной из ключевых на переговорах США и Ирана, которые прошли в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара. Иранская сторона заявила: пока Израиль ведет военные действия на ливанской территории, Тегеран не будет участвовать в будущих переговорах с Вашингтоном и не откроет Ормузский пролив.

Позже делегации Ирана и США договорились сформировать специальную группу для предотвращения конфликтных ситуаций в Ливане. Об этом сообщили пакистанские и катарские посредники.

21 июня начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир предупредил: военные должны быть готовы к возобновлению боевых действий с «Хезболлой» на фоне хрупкого перемирия.

Министр обороны Изаиля Исраэль Кац заявил, что Иерусалим не будет выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор.

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