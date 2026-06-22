Ультиматум КСИР: Израиль должен покинуть юг Ливана

Тема военной агрессии Израиля в отношении Ливана стала одной из ключевых на переговорах США и Ирана, которые прошли в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара. Иранская сторона заявила: пока Израиль ведет военные действия на ливанской территории, Тегеран не будет участвовать в будущих переговорах с Вашингтоном и не откроет Ормузский пролив.