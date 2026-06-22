Приставы взыскали с должников в Камышине под Волгоградом более 70 тысяч рублей

За время рейда специалисты обошли больше двадцати адресов. Должникам вручили требования об оплате и объяснили последствия неуплаты. Некоторым пришлось расстаться с имуществом — приставы наложили на него арест. Это подтолкнуло часть граждан к погашению долгов. Например, одна из местных жительниц сразу выплатила 57 тысяч рублей.