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Приставы взыскали с должников в Камышине под Волгоградом более 70 тысяч рублей

Рейд прошел совместно с представителями ресурсоснабжающей организации.

Источник: Комсомольская правда

В Камышине судебные приставы провели рейд по должникам за коммунальные услуги. Сотрудники отдела по Камышинскому и Ольховскому районам вместе с представителями ООО «КамышинТеплоЭнерго» посетили адреса неплательщиков за отопление и горячую воду, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону.

За время рейда специалисты обошли больше двадцати адресов. Должникам вручили требования об оплате и объяснили последствия неуплаты. Некоторым пришлось расстаться с имуществом — приставы наложили на него арест. Это подтолкнуло часть граждан к погашению долгов. Например, одна из местных жительниц сразу выплатила 57 тысяч рублей.

Тем, кто не нашел денег для оплаты, пришлось отдать имущество на ответственное хранение. Совместные рейды продолжатся и в дальнейшем.