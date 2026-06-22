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Пермскую «Парму» покинет лучший игрок прошедшего сезона Глеб Фирсов

Пермяки получат компенсацию за звездного баскетболиста.

Источник: Комсомольская правда

БК «БЕТСИТИ Парма» близка к потере одного из лучших игроков сезона 2025−2026 Единой лиги ВТБ. Об возможном уходе ведущего баскетболиста сообщил популярный портал «Перехват».

Речь идет о 21-летнем центровом Глебе Фирсове. Талантливый баскетболист продолжит свою карьеру в «Локомотиве-Кубань». В прошедшем сезоне команда из Краснодара завоевала бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Клубы пришли к соглашению по трансферу Глеба Фирсова. «Парма» получит крупную компенсацию за игрока, имеющему действующий с клубом контракт.

Глеб попал в клубную структуру пермяков после окончания девятого класса. Он приехал в Пермь из Ростова-на-Дону для обучения баскетболу в спортшколе «Олимпиец». Его тренером стал Тимур Алимов.

В декабре 2022 года 17-летний Глеб Фирсов дебютировал в Единой лиге ВТБ. Прошедший сезон 2025−2026 стал для баскетболиста самым успешным в профессиональной карьере. В среднем за игру Глеб Фирсов набирал 10,6 очка и делал пять подборов. Он несколько недель возглавлял спискок лучших молодых игроков лиги. В одном из матчей против своего нового клуба он достиг максимальной эффективности «+46» баллов, набрав 33 очка при 12 подборах.

Кстати, в Краснодаре работают хорошо известные Глебу Фирсову и любителям баскетбола Перми Антон Катаев и Алексей Пегушин.