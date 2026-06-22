Пермскую «Парму» покинет лучший игрок прошедшего сезона Глеб Фирсов

В декабре 2022 года 17-летний Глеб Фирсов дебютировал в Единой лиге ВТБ. Прошедший сезон 2025−2026 стал для баскетболиста самым успешным в профессиональной карьере. В среднем за игру Глеб Фирсов набирал 10,6 очка и делал пять подборов. Он несколько недель возглавлял спискок лучших молодых игроков лиги. В одном из матчей против своего нового клуба он достиг максимальной эффективности «+46» баллов, набрав 33 очка при 12 подборах.