Жителя Воронежа обвинили в шпионаже за военными объектами в Московской области

По версии следствия, украинские спецслужбы завербовали воронежца через мессенджер Telegram. По заданию куратора за денежное вознаграждение он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московской области и подбирал граждан для содействия ВСУ. Кроме того, фигурант работал в украинских колл-центрах, специализирующихся на мошенничестве в отношении россиян.