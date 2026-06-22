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В Ульчском районе благоустроят территорию у памятника фронтовикам

Работы проведут в рамках федеральной программы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В поселке Циммермановка Ульчского района стартовали работы по благоустройству территории у памятного знака землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Подрядчики уже приступили к замене асфальтового покрытия у основания монумента. Старые пешеходные дорожки, ведущие к памятнику, демонтируют и замостят новой плиткой.

Общая площадь благоустраиваемой зоны превысит 1 тыс. кв.м. Вокруг памятного знака установят ограждение по периметру, а также разместят шесть парковых скамеек и четыре урны для мусора.

После завершения всех работ территория у мемориала превратится в единое общественное пространство, которое сохранит эстетический облик поселка и станет местом памяти о погибших в 1941—1945 годах.

Стоимость работ составляет 2,75 млн рублей.