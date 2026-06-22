Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчан приглашают к участию в реконструкции боёв за Сахалин

Военно-исторические реконструкции пройдут в Сахалинской области.

Источник: Хабаровский край сегодня

В августе в Сахалинской области пройдут две военно-исторические реконструкции боёв Южно-Сахалинской наступательной операции. Принять участие могут представители военно‑исторических клубов, патриотических объединений со всей России и региональных отделений Поискового движения России. Организаторы оплачивают участникам проезд, проживание и питание, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Военно‑историческая реконструкция «Штурм полицейского поста “Хандаса” — 2026» пройдет 8 августа в окрестностях села Рощино Смирныховского района Сахалинской области.

Проезд, проживание и питание — за счёт организаторов.

Заявки на участие принимают до 25 июня по специальной форме.

Военно-историческая реконструкция «Бой на Камышовом перевале» состоится 22 августа в Холмском районе Сахалинской области. В ходе реконструкции зрители увидят реалистичное воссоздание штурма Камышового перевала (перевал Кумадзаса-Тогэ) — эпизода, определившего ход освобождения юга Сахалина.

Заявки на участие принимают до 1 июля по форме.

Принимающая сторона оплачивает проезд по маршруту Москва — Южно‑Сахалинск — Москва или Хабаровск — Южно‑Сахалинск — Хабаровск; трансфер до места проведения мероприятия; проживание на период подготовки и проведения реконструкции; питание.

Задать вопросы можно по адресу электронной почты project@sakh-poisk.ru