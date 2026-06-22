Хабаровчан приглашают к участию в реконструкции боёв за Сахалин

В августе в Сахалинской области пройдут две военно-исторические реконструкции боёв Южно-Сахалинской наступательной операции. Принять участие могут представители военно‑исторических клубов, патриотических объединений со всей России и региональных отделений Поискового движения России. Организаторы оплачивают участникам проезд, проживание и питание, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Военно‑историческая реконструкция «Штурм полицейского поста “Хандаса” — 2026» пройдет 8 августа в окрестностях села Рощино Смирныховского района Сахалинской области.
Проезд, проживание и питание — за счёт организаторов.
Заявки на участие принимают до 25 июня по специальной форме.
Военно-историческая реконструкция «Бой на Камышовом перевале» состоится 22 августа в Холмском районе Сахалинской области. В ходе реконструкции зрители увидят реалистичное воссоздание штурма Камышового перевала (перевал Кумадзаса-Тогэ) — эпизода, определившего ход освобождения юга Сахалина.
Заявки на участие принимают до 1 июля по форме.
Принимающая сторона оплачивает проезд по маршруту Москва — Южно‑Сахалинск — Москва или Хабаровск — Южно‑Сахалинск — Хабаровск; трансфер до места проведения мероприятия; проживание на период подготовки и проведения реконструкции; питание.
Задать вопросы можно по адресу электронной почты project@sakh-poisk.ru