Хабаровчан приглашают к участию в реконструкции боёв за Сахалин

В августе в Сахалинской области пройдут две военно-исторические реконструкции боёв Южно-Сахалинской наступательной операции. Принять участие могут представители военно‑исторических клубов, патриотических объединений со всей России и региональных отделений Поискового движения России. Организаторы оплачивают участникам проезд, проживание и питание, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».