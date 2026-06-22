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ФСБ: агент Киева привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО

ФСБ: агент Киева в Воронеже привлекал курьеров под видом помощи участникам СВО.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Задержанный в Воронеже за госизмену заявил, что искал курьеров в Telegram от 16 до 30 лет и привлекал их под видом помощи участникам спецоперации, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Воронеже агента украинских спецслужб, который организовал наблюдение за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

«Также в мои обязанности входил поиск курьеров в сети Telegram. Курьеров искал от 16 до 30 лет. Я привлекал их под видом помощи участникам СВО и легкого заработка», — сказал задержанный.