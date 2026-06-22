В Хабаровском крае выявили свалки на землях Минимущества

В Хабаровском крае Россельхознадзор по результатам выездной проверки обнаружил нарушения на сельскохозяйственных землях, принадлежащих министерству имущества региона, — сообщает ведомство.
Речь идёт об участке площадью 26,7 гектара в Бикинском районе. Специалисты установили, что территория частично заросла сорной растительностью — полынью, осотом и пыреем.
Кроме того, вдоль внутрихозяйственной полевой дороги выявили две несанкционированные свалки. Там оказались пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, доски, полиэтиленовые мешки, старая мебель и другие отходы. Общая площадь захламления — около 2000 квадратных метров.
Министерству имущества региона объявлено предостережение о необходимости устранить нарушения.