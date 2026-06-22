В Хабаровском крае выявили свалки на землях Минимущества

Кроме того, вдоль внутрихозяйственной полевой дороги выявили две несанкционированные свалки. Там оказались пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, доски, полиэтиленовые мешки, старая мебель и другие отходы. Общая площадь захламления — около 2000 квадратных метров.