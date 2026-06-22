В Красноярском крае зарегистрировали 11 147 новых случаев заболевания щитовидной железы

По данным красноярского краевого Роспотребнадзора, за прошлый год в регионе было зарегистрировано 11 147 случаев заболевания щитовидной железы. При этом почти две тысячи случаев приходится на детей и подростков. Чаще всего у школьников диагностируется эндемический зоб (44%), что говорит о недостатке йода в питании. В ведомстве отмечают, что на части территории края зафиксировано снижение уровня заболеваний щитовидной железы. Это: Ачинск и Ачинский округ, Канск и Канский округ, Лесосибирск, Шарыпово и Шарыповский округ, Каратузский, Эвенкийский и другие округа. Рост заболеваемости показали: Красноярск, Бородино, Дивногорск, Минусинск и Минусинский округ, Назарово и Назаровский округ, Норильск, Сосновоборск, Богучанский, Емельяновский, Енисейский, Казачинский, Рыбинский, Туруханский, Ужурский, Шушенский и другие округа. [caption id= «attachment_369694» align= «aligncenter» width= «1024»] Иллюстрация: Роспотребнадзор[/caption] Специалисты также рассказали, как избежать йодной недостаточности. Проблему решает включение в рацион пищевых продуктов, обогащенных соответствующими добавками (поваренная соль, хлеб, бутилированная вода и др.), а также продуктов, богатых йодом. Например: камбала, треска, морской окунь, морская капуста.