Минобороны: 22 июня в России будет объявлена Минута молчания в память о героях ВОВ

В понедельник, 22 июня, по всей России пройдет Минута молчания. Как уточнило Министерство обороны, акция начнется в 12.15 по московскому времени.
«Ровно в этот час 85 лет назад советские люди услышали страшную весть о начале войны. Сегодня мы прервемся, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу. Ровно в 12:15 по местному времени по всей стране объявят Минуту молчания. Пожалуйста, остановитесь на мгновение. Вспомните. Это наш общий долг — сохранить память о героях Великой Отечественной войны», — призывают в Минобороны.
Отметим, что 22 июня в 4 утра в К;алининград присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». «Ровно в 4 часа утра, на рассвете, началась Великая Отечественная война. Сегодня, спустя 85 лет, в это же самое время, у мемориального ансамбля, посвященного 1200 воинам 11-й Гвардейской армии, погибшим при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года, вместе с калининградцами отдали дань памяти героям. Торжественное шествие к мемориалу сопровождалось скорбным звоном колокола Часовни Святого Георгия Победоносца и проникновенными словами Ю. Б. Левитана, возвестившего о начале войны. Мы возложили цветы к Вечному огню, склонив головы перед подвигом героев», — сообщила глава администрации Едена Дятлова.