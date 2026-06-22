Минобороны: 22 июня в России будет объявлена Минута молчания в память о героях ВОВ

«Ровно в этот час 85 лет назад советские люди услышали страшную весть о начале войны. Сегодня мы прервемся, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений, и тех, кто ковал Победу в тылу. Ровно в 12:15 по местному времени по всей стране объявят Минуту молчания. Пожалуйста, остановитесь на мгновение. Вспомните. Это наш общий долг — сохранить память о героях Великой Отечественной войны», — призывают в Минобороны.