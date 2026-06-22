В Нижегородской области отремонтируют около 270 км дорог к больницам и поликлиникам в 2026 году

Около 270 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона. Работы запланированы на 46 участках в 24 муниципальных округах и районах — это улучшит доступ жителей и бригад скорой помощи к больницам, поликлиникам, амбулаториям и фельдшерско‑акушерским пунктам (ФАПам).
Дорожные работы включают обновление покрытия, укрепление обочин, установку новых знаков и нанесение горизонтальной разметки. На отдельных трассах во время ремонта введут временные ограничения движения; приоритетный проезд сохранят для спецтранспорта (скорой помощи, пожарных).
Среди объектов, до которых обновят подъезды, — районные больницы в Богородске, Гагине, Ковернине, Сосновском и Шахунье; Сухобезводненская участковая больница и противотуберкулёзный диспансер в Семёновском округе; Вильская больница Выксунской ЦРБ и больница в посёлке Октябрьский (Борский округ); поликлиника Сокольской ЦРБ; врачебные амбулатории Ближнеборисовская, Новоликеевская и Прокошевская в Кстовском районе. Также отремонтируют подъезды к Андреевскому ФАПу (Чкаловск) и к Суроватихинской участковой больнице (Дальнеконстантиновский округ).
И.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов подчеркнул, что ремонт таких дорог повышает безопасность и доступность медпомощи для отдалённых населённых пунктов; все объекты планируют сдать к концу сентября. С 2019 года в регионе по национальным проектам отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог и построено/реконструировано около 140 км региональных трасс; только в 2025 году нормативный ремонт выполнен на 761 км при плане 626 км.
Ранее Шалабаев рассказал о ходе ремонта улицы Звездинки и других дорог по нацпроекту в Нижнем Новгороде.