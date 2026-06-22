В Нижегородской области отремонтируют около 270 км дорог к больницам и поликлиникам в 2026 году

И.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов подчеркнул, что ремонт таких дорог повышает безопасность и доступность медпомощи для отдалённых населённых пунктов; все объекты планируют сдать к концу сентября. С 2019 года в регионе по национальным проектам отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог и построено/реконструировано около 140 км региональных трасс; только в 2025 году нормативный ремонт выполнен на 761 км при плане 626 км.