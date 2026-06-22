Сольный концерт Басты состоится на стадионе в Нижнем Новгороде

Большой сольный концерт рэп-исполнителя Басты пройдет на «Совкомбанк Арене» (16+) в Нижнем Новгороде уже в эту субботу, 27 июня, сообщили ИА «Время Н» организаторы.
Напомним, Баста (Василий Вакуленко) является музыкантом, композитором, продюсером, автором саундтреков к художественным и документальным фильмам, а также основателем и совладельцем творческого объединения GAZ. Известен своими музыкальными проектами в разных жанрах, среди них, например, Ноггано, N1NTENDO, Gorilla Zippo, Bratia Stereo, Rabochiy Gorodok.
Сюрпризом для зрителей, по словам организаторов, станет выступление секретного гостя. Кроме того, на сцену (16+) выйдет и нижегородский электронный музыкант RITN.
Сравнимый по масштабам сольный концерт Басты прошел в начале июня в Казани. Тогда на «Ак Барс Арене» собралось 40 157 зрителей, что стало абсолютным рекордом посещаемости данной локации и рекордом для Республики Татарстан.
Ранее сообщалось, что из-за концерта будет продлена работа метро. Поезда будут курсировать в ночь с 27 на 28 июня до 01:00.