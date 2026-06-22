На трассе Майкоп — Кореновск вводят реверсивное движение из-за ремонта дороги

Временная схема проезда уже прошла процедуру согласования в Госавтоинспекции. По планам дорожного ведомства, полностью завершить ремонтные работы на этом участке трассы А-160 планируется до конца октября 2027 года. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и закладывать дополнительное время на поездки.